Coronavirus: Iannone (Fdi), ‘preoccupa situazione Campania, De Luca senza strategia’

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “La situazione dei contagi in Campania è fuori controllo e preoccupa il primato nazionale raggiunto nonostante il numero di tamponi effettuato, che è molto più basso di altre Regioni. De Luca non ha nessuna strategia efficace: a parte le ordinanze restrittive e le minacce di una nuova chiusura non è capace di avviare uno screening di massa, magari allestendo delle aree drive in cui migliaia di cittadini, quotidianamente, possano sottoporsi all’esame. Gli esiti dei tamponi, inoltre, devono essere resi in tempi molto più celeri perché anche questo fa la differenza nell’isolare i casi”. Lo afferma Antonio Iannone, commissario di Fratelli d’Italia in Campania.