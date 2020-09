Coronavirus: Ricciardi, ‘Lazio e Campania a rischio, Francia dovrà fare lockdown’

Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) – “La Francia avrà bisogno del lockdown totale, noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio”. Lo dice in un’intervista a ‘La Stampa’ Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. A chi gli chiede se, con la ripresa della scuola, studenti, insegnanti e famiglie se la stanno cavando, Ricciardi risponde che “servono 2 settimane per esserne certi, ma la prima impressione è positiva. E’ stato importante riportare 10 milioni di persone alla normalità, che però va assicurata nel tempo”. E sugli stadi che rimangono limitati a mille persone all’aperto e 200 al chiuso, afferma: “Non può essere che così in un momento di circolazione intensa del virus. Bisognerà aspettare fino a che il contagio non sarà diminuito o non sarà stato trovato il vaccino”.