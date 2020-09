Coronavirus: ‘resistenza e umanità’ in corsia, Onda premia 206 donne in trincea

Milano, 28 set. (Adnkronos Salute) – C’è Margherita, medico di pronto soccorso nelle Marche e mamma di una bimba con fibrosi cistica: si è messa in autoisolamento per mesi e al contempo è stata una colonna durante l’emergenza. Si è distinta per aver contribuito a scoprire i primi casi di nuovo coronavirus, riuscendo nella difficile impresa di governare e rivoluzionare l’attività del pronto soccorso per la gestione dei pazienti Covid-positivi. Ci sono Rita, Tiziana e Giuseppina dell’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino, che sono state alle prese con il delicato caso di una neomamma con gravidanza gemellare alla 28esima settimana, ricoverata per problemi legati alla gravidanza. Risultata positiva a Covid-19 è stata assistita dalle operatrici (coordinatrice infermieristica Pre-triage, ostetrica Sala Parto e ostetrica Pronto soccorso) e dall’équipe intera con un lieto fine, anche se si è dovuto anticipare il parto per un’insufficienza fetale.