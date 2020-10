Verbale accertamento annullato: possibili nuove indagini?

Quattro persone (amministratore unico + 3 impiegati) hanno trasferte in Spagna con una certa frequenza avendo l’impresa interessi economici molto importanti in quel paese. Per comodità viene adottato in regime di rimborso forfettario. Un dipendente va sempre in aereo. Gli altri per necessità e comodità preferiscono l’auto. Per ogni trasferta, viene riadatta una lettera di missione alla quale poi vengono allegati scontrini e ricevute a titolo di “prova”.

In sede di ispezione Inps, gli ispettori intendono disconoscere tutte le trasferte per le quali non c’è un titolo di viaggio. Se l’azienda impugnerà il verbale unico, e questo portasse all’annullamento di quanto contestato, il periodo oggetto dell’ispezione potrebbe essere nuovamente oggetto di nuovo accertamento Inps/Italia per le stesse cose o eventualmente anche altre oppure quel lasso temporale non è più verificabile?