Covid, impennata di nuovi casi in Italia: come a metà aprile

Superata quota 3.600. I morti sono 31. Usati, comunque, più tamponi. Tra le Regioni, Campania in cima alla lista, davanti a Lombardia, Veneto e Lazio.

Era dal 16 aprile che non si vedevano questi numeri. L’ultimo bollettino sull’andamento del coronavirus in Italia fornisce una cifra che fa venire qualche brivido: i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono stati 3.678, cioè l’1,1% in più rispetto a ieri, quando le nuove positività erano state 2.677. Praticamente, mille casi di differenza in un solo giorno. In totale, dall’inizio dell’epidemia, si contano 333.940 persone contagiate.

Sale anche il numero delle vittime: da ieri sono stati 31 i morti, contro i 28 di ieri, per un totale da fine febbraio di 36.061 persone decedute.

Diminuiscono le persone dimesse: oggi sono state 1.204 contro le 1.418 di ieri.

Sono stati utilizzati 125.314 tamponi, cioè 25.572 in più rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la situazione nelle singole regioni, è ancora la Campania in cima alla lista, con 544 nuovi casi, davanti alla Lombardia (520), al Veneto (375) e al Lazio (357). Sotto i 20 nuovi casi ci sono appena quattro regioni: Calabria (16), Valle d’Aosta e Basilicata (15) e Molise (1).