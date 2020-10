Alitalia: dopo firma decreto il nuovo decollo, per presidente 70 mila euro lordi l’anno /Adnkronos

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – L’Alitalia targata ‘Italia Trasporto Aereo’ con alla guida Francesco Caio, come presidente, e Fabio Maria Lazzerini, amministratore delegato, avrà un capitale sociale di 20 milioni di euro (che potrà essere “aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti”) e un consiglio di amministrazione di nove membri che resteranno “in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022” ma che saranno “rieleggibili”. La società ha una durata fino al 31 dicembre 2100 “salvo anticipato scioglimento o eventuale proroga deliberata dall’Assemblea straordinaria”. E’ quanto si legge nel decreto Alitalia che è stato firmato dai ministri dell’Economia Roberto Gualtieri, dei Trasporti Paola De Micheli, dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e del Lavoro Nunzia Catalfo e che è stato bolinato.