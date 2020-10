Coronavirus: Salvini atteso in Regione Lombardia, ‘per Milano ascoltare scienza’**

Milano, 16 ott. (Adnkronos) – Matteo Salvini, dopo la tappa alla Fiera BiMu di Ucimu è atteso in Regione Lombardia, dove intende parlare di “infrastrutture, di opere pubbliche e metropolitane”, ma, viste le circostanze, “poi vediamo, cercherò di capire e se richiesto darò il mio parere. La Regione è ottimamente governata da Attilio Fontana e non mi permetto di dare consigli ad altri”, dice il leader della Lega a Rho Fiera. Il tema sono le future misure restrittive che la Regione potrebbe prendere, in particolare su Milano. In questo caso, Salvini è convinto si debba ascoltare la scienza.