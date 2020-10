Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Milano, 17 ott. (Adnkronos) – “Penso che il commissario Arcuri abbia fatto una battuta, non può credere a ciò che ha detto. I respiratori che ha inviato Arcuri li stiamo usando tutti”. Lo ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia a Stasera Italia, su Rete 4, spiegando invece come sia il Governo a non aver ancora mandato le risorse promesse.