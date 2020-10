Manageritalia Toscana, Riccardo Rapezzi confermato presidente

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Firenze, 19 ott. (Adnkronos/Labitalia) – L’assemblea elettiva di Manageritalia Toscana ha votato per il rinnovo del consiglio. Il primo adempimento è stato la rielezione a presidente di Riccardo Rapezzi e a vicepresidenti di Alessandro Pulcinelli e Marco Zuffanelli. Rapezzi è oggi amministratore delegato Energetica, Alessandro Pulcinelli è responsabile Servizi informativi società diversificate del Gruppo UnipolSai, Marco Zuffanelli è senior vice president of sales di The Data Appeal Company.