Coronavirus: Confartigianato Lombardia, non possiamo permetterci lockdown (2)

un team legale online per la tua attività

(Adnkronos) – A questo proposito va notato che nei 19 maggiori paesi con maggiori contagi in rapporto alla popolazione – con valori superiore a 200 contagi ogni 100 mila abitanti negli ultimi 14 giorni – si concentra il 35% dell’export della Lombardia. In Italia gli effetti cumulati nei due scenari avversi porterebbero a maggiori perdite di Pil di 1,5 punti, pari a 23,8 miliardi di euro nel 2020 e di ulteriori 3,3 punti, pari a 61,6 miliardi di euro nel 2021, più che dimezzando il recupero previsto del 6%. Il recupero dei livelli pre Covid-19 si allontanerebbe di un anno, arrivando al 2023, e per allora il PIL sarà ancora inferiore del 2,5% rispetto al livello del 2007, prima della Grande Crisi.