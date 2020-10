Coronavirus: Cms, ‘Regione Lombardia ha bloccato erogazione tamponi rapidi’

Milano, 23 ott. (Adnkronos) – I tamponi antigenici rapidi per i singoli cittadini sono ‘off limits’ in Lombardia, e non perché non ce ne siano abbastanza, ma perché la Regione ha deciso di bloccarne l’erogazione da parte di cliniche, ambulatori e centri medici privati. A spiegarlo all’Adnkronos è l’amministratore delegato del Centro medico Santagostino, Luca Foresti, dopo che la possibilità di prenotare i tamponi antigenici era letteralmente scomparsa dal sito del Centro medico. La disponibilità di tamponi antigenici (costo 30 euro, risultato in quindici minuti) è considerata una delle soluzioni per monitorare il territorio, ora che i laboratori sono ingolfati e il tracciamento è diventato quasi impossibile, soprattutto a Milano, dove l’epidemia è in fase di escalation.