Difesa: verso il Forum internazionale per la Pace, sicurezza e prosperità

Palermo, 23 ott. (Adnkronos) – I temi della pace, della sicurezza e della prosperità, guardando al passato per capire il presente e cosa fare per il futuro. È l’obiettivo che si pone il ‘Forum internazionale per la pace, sicurezza e prosperità’, organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa italiano in sinergia con l’omonimo canadese. Il progetto è stata presentato oggi in una conferenza da remoto – resa necessaria dall’emergenza Covid – con un collegamento dal Canada e con la partecipazione del generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, comandante militare dell’Esercito in Sicilia e delegato della Difesa italiana. In collegamento anche centinaia di account fra cui una dozzina di scuole siciliane, le Accademie militari dei due Stati e le associazioni di veterani italiani e canadesi.