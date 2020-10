Attivo primo modulo da 14 letti di terapia intensiva gestiti dal Policlinico

un team legale online per la tua attività

Milano, 23 ott. (Adnkronos Salute) – “E’ stato ricoverato il primo paziente nel Padiglione del Policlinico in Fiera a Milano. Si tratta di un uomo di circa 50 anni, proveniente da un ospedale del milanese. Il paziente è già stato sottoposto direttamente in Fiera ad approfondimenti diagnostici, compresa una Tac al torace e all’encefalo”. Lo comunicano dalla Fondazione Irccs Policlinico di Milano, precisando che “nelle prossime ore sono attesi ulteriori ricoveri, secondo le indicazioni del Coordinamento per le Terapie intensive di Regione Lombardia”.