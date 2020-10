Vendita e acquisto prima casa: il compromesso salva le agevolazioni?

Per non perdere l’agevolazione sulla prima casa basta una scrittura privata registrata entro un anno?

Chi acquista la prima casa con le agevolazioni fiscali (il cosiddetto «bonus prima casa») non può rivenderla prima di cinque anni, a meno che, entro l’anno successivo, non ne compri una nuova da adibire ad abitazione personale.

Questa disciplina è stata prevista per evitare che si possa sfruttare il bonus prima casa per fini speculativi, tipici delle operazioni immobiliari di acquisto e immediata rivendita del bene.

Chi non rispetta il limite in questione decade dall’agevolazione fiscale: dovrà quindi versare all’erario tutte le imposte risparmiate all’atto dell’acquisto della casa, con una sanzione pari al 30% dell’imposta stessa.

Si è posto un dubbio: ai fini del rispetto dell’anno per l’acquisto di una seconda abitazione è necessario, entro tale termine, recarsi dal notaio e firmare l’atto di compravendita o è sufficiente sottoscrivere una scrittura privata (il cosiddetto contratto preliminare)? In altre parole, per la vendita e acquisto della prima casa contro un anno il compromesso salva le agevolazioni?

La questione è stata rimessa alla Cassazione che, con una recente sentenza [1], ha deciso nei seguenti termini.

Bonus prima casa e rivendita prima di cinque anni

Per prima cosa vediamo cos’è e come funziona il cosiddetto bonus prima casa.

Il bonus prima casa consiste in un forte sconto sulle imposte da versare all’atto del rogito. In particolare, per gli acquisto da privati, l’imposta di registro scende dal 9 al 2%. Invece per gli acquisti da aziende, l’Iva scende dal 10 al 4%.

Oltre a ciò sono dovute l’imposta ipotecaria e catastale che, negli acquisti da privati, sono di 50 euro l’una mentre, per gli acquisti da ditte, sono di 200 euro l’una. Leggi sul punto Vendita e acquisto casa: tasse da pagare.

Per usufruire del bonus prima casa è necessario non avere altre abitazioni nello stesso Comune ove si trova il nuovo immobile. Nello stesso tempo non bisogna essere proprietari, neanche per quote, di un altro immobile già in precedenza acquistato con il bonus prima casa. Se così dovesse essere, c’è tempo 1 anno per cederlo (donarlo o venderlo).

In più, l’acquirente deve trasferire la residenza nello stesso Comune ove si trova l’abitazione agevolata (non è necessario che si trovi all’indirizzo esatto del nuovo immobile ben potendo questo essere dato in affitto a terzi).

La legge poi vieta di vendere prima di cinque anni la casa acquistata con l’agevolazione fiscale in commento. Chi lo fa perde il bonus e deve versare all’erario la differenza delle imposte risparmiate all’atto del rogito, oltre a una sanzione pari al 30% di tale importo.

Tuttavia si può vendere la prima casa anche prima di cinque anni a condizione che, entro un anno, se ne compri una nuova da adibire a propria abitazione principale e vi si trasferisca la residenza. La stessa non deve essere di lusso (categorie catastali A/8 o A/9).

Non sussiste invece alcun limite alla vendita della prima casa dopo i cinque anni: in tale ipotesi non sarà necessario acquistarne una nuova.

Si decade dal bonus prima casa se, entro 1 anno, si firma il compromesso?

Secondo la Cassazione, si evita la decadenza dall’agevolazione prima casa quando si vende prima del decorso di cinque anni dalla data del rogito di acquisto, se entro un anno dalla vendita si registra una scrittura privata non autenticata recante l’acquisto di un’altra casa (che l’acquirente poi destina a propria abitazione principale). In sostanza, per non perdere l’agevolazione non occorre stipulare un rogito notarile né occorre la trascrizione dell’atto di riacquisto nei Registri immobiliari. Basta il semplice compromesso, compromesso tuttavia che deve essere necessariamente scritto e registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

La Cassazione ha quindi ritenuto che tale atto di “riacquisto” possa anche essere una scrittura privata non autenticata. Tale atto, se registrato entro 1 anno dalla vendita della precedente “prima casa”, è sufficiente a impedire la decadenza dall’agevolazione, in quanto la registrazione della scrittura privata non autenticata conferisce a essa la data certa, e ciò anche nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.

Non è invece necessario che il preliminare sia per forza trascritto nei pubblici registri immobiliari. Tale adempimento, infatti, in sé per sé non è obbligatorio. Esso serve solo a rendere opponibile l’accordo tra le parti anche ai terzi. Il che significa che, nel caso in cui lo stesso bene dovesse essere venduto a più persone nello stesso tempo, prevarrebbe chi per prima trascrive il preliminare, a prescindere dalla data di stipula del contratto. E con l’ulteriore conseguenza, ad esempio, che i creditori del venditore (nonostante l’intervenuta compravendita) possono ipotecare o pignorare l’immobile, fino a che la trascrizione della compravendita non sia intervenuta (per il che, come detto, occorre disporre di un atto notarile).

note [1] Cass. ord. n. 22488 del 16.10.2020.