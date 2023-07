Dehors: quali autorizzazioni servono?

Quando è necessario il permesso a costruire e quando è sufficiente la concessione per l’occupazione di suolo pubblico; il permesso del condominio; la sanatoria.

Molti bar e ristoranti, per aumentare gli spazi disponibili, creano una struttura esterna al locale, ma quali autorizzazioni servono per poter installare questi dehors? Si tratta di opere soggette alla disciplina edilizia ed urbanistica oppure no, visto che in molti casi sono leggere e facili da montare?

Ci si chiede soprattutto se è necessario chiedere dei permessi, al Comune ed eventualmente anche al condominio, oppure se e quando l’installazione è libera. La soluzione non è univoca. Alcune regole variano da Comune a Comune, ma innanzitutto occorre applicare la normativa nazionale e tener conto degli orientamenti della giurisprudenza, che talvolta ha disposto la demolizione di alcuni tipi di dehors, ritenendo necessario il permesso di costruire.

Ai fini delle autorizzazioni necessarie per collocare i dehors conta molto il tipo della struttura. Iniziamo da qui per capire qual è il regime di queste opere. fatto che alcuni modelli sono amovibili e precari, altri, invece, sono stabilmente ancorati al suolo, e in questo caso i vincoli sono maggiori. I dehors possono essere collocati anche su una pedana, anziché fissati direttamente sull’asfalto o sul terreno.

Dehors: quali tipi e materiali

I dehors sono le strutture esterne, collocate su suolo pubblico, a servizio di attività e locali come pub, bar, ristoranti, gelaterie, pizzerie. Alcuni modelli sono amovibili, altri sono stabilmente fissati al suolo. Alcuni tipi sono aperti da uno o più lati (e delimitati, ad esempio, con fioriere), altri invece sono interamente chiusi e vi si accede attraverso porte. Le soluzioni disponibili sul mercato sono moltissime e si possono anche acquistare strutture complete prefabbricate.

Quanto ai materiali, anche qui c’è una grande varietà: i dehors possono essere in legno, in metalli leggeri come l’alluminio, aperti oppure muniti di vetrate (anche in pvc trasparente), coperti con tettoie, come le pergole, o con tende. Possono essere ancorati direttamente al suolo, oppure fissati su una pedana.

Dehors e occupazione di suolo pubblico

Per poter collocare un dehor al di fuori di un’area privata bisogna inoltrare preventivamente al Comune una richiesta per l’occupazione di suolo pubblico, corredata di planimetria, indicando l’area e il periodo di utilizzo. È necessario stabilire in partenza se l’installazione del dehor avverrà per un periodo stagionale o per tutto l’anno, perché nel primo caso sarà sufficiente l’autorizzazione, nel secondo caso occorrerà la concessione, e il dehor verrà considerato come parte integrante del locale.

Dehors: le prescrizioni del Comune

Molti regolamenti comunali impongono requisiti estetici e funzionali, specialmente per preservare l’identità dei centri storici e il passaggio pedonale. Per l’occupazione è previsto il pagamento di una apposita tassa al Comune.

Su alcune aree sono imposti alcuni speciali vincoli paesaggistici, indicati nei piani territoriali degli Enti locali e in tali casi occorre rispettare anche queste ulteriori prescrizioni. Una disciplina transitoria (varata durante la pandemia, con il Decreto Rilancio e poi estesa con i Decreti Aiuti e Milleproroghe), valevole fino al 31 dicembre 2023, consente di installare i dehors anche senza le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Dehors: l’autorizzazione del condominio

Quando il dehor è aderente alla facciata dello stabile (anche se non è agganciato alla parete), bisogna fare i conti con il condominio perché per legge [1] il muro perimetrale esterno è una parte comune dell’edificio, così come se il dehor viene collocato in un’area non pubblica ma privata e condominiale, come un cortile interno.

L’uso esclusivo dell’area da parte dell’esercente potrebbe pregiudicare la facoltà d’uso degli altri condomini. Inoltre l’installazione del dehor potrebbe compromettere il decoro architettonico dell’edificio, se altera le linee essenziali del fabbricato e la sua armonia.

In tali casi per realizzare il dehor è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea, che delibererà con la maggioranza qualificata necessaria per le opere che costituiscono «innovazioni» [2].

Dehors: quando serve il permesso di costruire

Quando il dehor è permanente, per poterlo realizzare occorre munirsi del permesso di costruire. La giurisprudenza dominante, però, ritiene necessario questo titolo edilizio anche quando la struttura realizzata è precaria ma è destinata a rimanere installata per un apprezzabile periodo di tempo. In tal caso – come spiega una recente sentenza del Tar Liguria – «a nulla rileva la precarietà strutturale, la rimovibilità e l’assenza di opere murarie»: ciò che conte è che si tratta di «strutture deputate ad uso perdurante nel tempo» [3].

Come abbiamo spiegato nel recente articolo niente dehors senza permesso di costruire, i Tar italiani, con orientamento consolidato, ritengono necessario il preventivo rilascio del permesso a costruire poiché i dehors – come le verande attrezzate, i chioschi ed i gazebi – sono considerati come «nuove costruzioni» in quanto queste opere «comportano una consistente trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non possono essere considerate precarie, venendo utilizzate in modo duraturo».

Va, poi, evidenziato che il permesso di costruire è indispensabile quando i dehors sono interamente chiusi, perché in tal caso si ottiene sicuramente un incremento della superficie utile a disposizione del locale (come prova il fatto che spesso essi sono dotati di riscaldamento o condizionamento, luci, impianti stereofonici, ecc.).

Dehors senza autorizzazione: conseguenze

Chi realizza un dehor senza il preventivo rilascio del permesso a costruire nei casi in cui è necessario commette un abuso edilizio e l’opera potrà essere demolita. È però possibile sanare l’abuso se il manufatto rientra nei parametri assentiti per la trasformazione urbanistica del territorio e non altera lo stato dei luoghi (contano quindi la tipologia della struttura, le dimensioni e l’incremento di superficie e di volumetria utilizzabile).

Quando la sanatoria è possibile, il proprietario dovrà pagare una somma a titolo di oblazione, che potrà essere limitata ai soli oneri di urbanizzazione se il dehor è interamente installato su suolo pubblico.