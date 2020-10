Francia: interrogato amico che ha ospitato Brahim ad Alcamo, non è in stato di fermo

Palermo, 31 ott. (Adnkronos) – E’ stato sentito fino a tarda notte dalla Digos di Palermo il giovane tunisino che fino a pochi giorni fa aveva ospitato ad Alcamo (Trapani) Brahim Aoussaoui, l’attentatore tunisino di 21 anni di Nizza. Il Dipartimento antiterrorismo della Dda di Palermo indaga sui passaggi del giovane sbarcato a Lampedusa e poi portato a Bari e tornato in Sicilia, dove è rimasto per due settimane. Ieri sono state fatte perquisizioni ad Alcamo, in alcuni negozi e nella zona frequentata da Brahim Aoussaoui, tra cui un venditore di kebab. “L’uomo non è in stato di fermo”, spiegano gli investigatori all’Adnkronos.