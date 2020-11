Coronavirus: a Milano il 4 novembre convegno su lattoferrina e colostro

Milano, 1 nov. (Adnkronos) – “Lattoferrina e Colostro: un rimedio contro il Covid-19?”. E’ questo il titolo di una conferenza stampa che si terrà il prossimo 4 novembre a Milano, al Nhow di Via Tortona 35 (ore 11.30), a cui prenderanno parte il ricercatore Riccardo Cultraro, il virologo Giulio Tarro e Angelo Giorgianni. Modererà il confronto il giornalista Claudio Brachino. “Il tema del dibattito è la possibilità di individuare rimedi naturali per prevenire e curare il Coronavirus. In alternativa alla scienza medica? Tutt’altro, in quanto durante la conferenza si evidenzierà che la lattoferrina ed il colostro bovino sono una possibile strada per curare il Coronavirus”, spiega una nota.