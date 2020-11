Incidenti: Istat, stabili in Lombardia nel 2019 ma meno vittime

Milano, 2 nov. (Adnkronos) – Nel 2019 si sono verificati in Lombardia 32.560 incidenti stradali che hanno causato la morte di 438 persone e il ferimento di altre 44.400. Rispetto al 2018, gli incidenti restano invariati e diminuiscono le vittime della strada (-9,3%) e i feriti (- 0,5%), sostanzialmente in linea con la tendenza nazionale che presenta diminuzioni seppur modeste per tutti i suddetti aggregati. E’ quanto rileva l’Istat nel suo focus sugli incidenti in Lombardia. Il maggior numero dei sinistri, il 77,4% del totale, si è verificato sulle strade urbane, provocando 188 morti (42,9% del totale) e 32.782 feriti (73,8%). Nel periodo primaverile ed estivo la concentrazione degli incidenti è elevata, in coincidenza con la maggiore mobilità legata a periodi di vacanza