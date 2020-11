Covid: le anticipazioni del nuovo Dpcm di questa sera

Supporto legale completo per avviare e gestire la tua attività

Oggi la firma del presidente del Consiglio. Poche misure che varranno per tutti. La maggior parte cambierà invece da zona a zona.

Entro oggi sarà pronto il nuovo decreto di Giuseppe Conte. Resterà in vigore fino al 4 dicembre. Prima della firma, restano gli ultimi step decisivi.

Stamattina c’è stata la riunione con i capi delegazione dei partiti che compongono la maggioranza di Governo. Oggi pomeriggio, a partire dalle 17, la videoconferenza con i governatori delle Regioni e il punto con il Comitato tecnico scientifico (Cts). Il nuovo Dpcm dovrà avere anche il loro via libera, per procedere.

È di ieri l’appello alla collaborazione lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo gli scontri tra Regioni ed esecutivo sulle restrizioni ipotizzate (ne abbiamo parlato qui: Covid: il richiamo di Mattarella alle Regioni). Un invito che sembra aver sortito effetto, dal momento che sia il presidente della Conferenza Stato-Regioni Stefano Bonaccini, sia il governatore della Liguria Giovanni Toti, cui Mattarella si era rivolto, hanno promesso che si impegneranno a superare le divisioni.

Inizialmente la riunione con le Regioni, i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari regionali Francesco Boccia, l’Anci, l’Upi, il commissario Domenico Arcuri e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli doveva tenersi alle 15,30 e, subito dopo, l’incontro con il Cts. Non è chiaro se lo spostamento alle 17 comporterà anche un eventuale slittamento del Dpcm, che è atteso per questa sera.

Quanto alle anticipazioni, il testo prevederà il ritorno alla didattica a distanza (dad) nelle scuole superiori, senza più lezioni in presenza; limitazioni nella mobilità regionale; centri commerciali chiusi nel weekend e nei festivi; musei chiusi, insieme a sale bingo e sale scommesse; i mezzi pubblici potranno avere capienza massima del 50%. Si parla, inoltre, di un coprifuoco nazionale, con tutta probabilità alle 21.

Il Governo non pensa a restrizioni globali, com’era stato per la prima ondata. Il sistema è «a semaforo», prevedendo aree verdi, gialle e rosse, con regole diversificate.

Le zone verdi dovranno limitarsi a seguire il Dpcm in vigore dal 24 ottobre, dove ci sono per lo più forti raccomandazioni a evitare certi comportamenti, ma non si rischiano sanzioni.

Le zone gialle, dove al momento sono comprese Liguria, Puglia, Campania e forse anche il Veneto, avranno ristoranti chiusi tutto il giorno e non più solo dopo le 18. Parrucchieri e centri estetici potranno continuare a restare aperti. Si parla di un divieto di entrata e uscita sia dalle zone gialle, sia da quelle rosse. Varranno, inoltre, le regole generali dell’ultimo Dpcm del 24 ottobre.

Infine, le zone rosse, in cui rientreranno Lombardia, Piemonte e Calabria, forse anche Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige. Qui si applicherà il lockdown soft alla tedesca: aperte solo le fabbriche e le scuole fino alla prima media; dalla seconda media in su sarà didattica da remoto. Chiusi parrucchieri, estetisti e tutti gli esercizi commerciali, resteranno aperti solo quelli che vendono generi di prima necessità.

Non è escluso che una regione possa passare, ad esempio, da verde a gialla o rossa. Dovrà sancirlo un’ordinanza del ministero della Salute, che avrà, quindi, a tutti gli effetti il potere di scavalcare i presidenti di Regione.