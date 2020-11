Intesa Sp: nasce l’Academy per le imprese

Milano, 3 nov. (Adnkronos) – Intesa Sanpaolo Formazione, la società di formazione di Intesa Sanpaolo, avvia l’Academy per le Imprese, il programma nato per offrire alle imprese italiane corsi di alta formazione per l’aggiornamento delle competenze richieste da modelli organizzativi ed economici innovativi. La prima iniziativa è il corso di alta formazione Executive Master in Business Administration – Emba realizzato da Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Formazione e Intesa Sanpaolo Innovation Center. Svolto da un team di docenti universitari ed esperti provenienti da tutta Italia, è destinato alle imprese di Campania, Basilicata, Calabria e Puglia.