Ricerca: i segreti del Trono di Spade svelati dalla scienza

Roma, 6 nov. (Adnkronos Salute) – Le avventure di Daenerys Targaryen, Arya, Jon Snow, Drogo, gli Stark e i Lannister alle prese con amori, delitti, draghi e non-morti hanno stregato lettori e spettatori in tutto il mondo. Ma quali sono i segreti dietro una delle serie fantasy di maggior successo di tutti i tempi? In che modo una storia così complessa come ‘Il Trono di Spade’, con decine e decine di personaggi, ha affascinato il mondo? A rispondere sono i ricercatori di cinque università del Regno Unito e d’Irlanda, uniti per analizzare i segreti di ‘A Song of Ice and Fire’, la raccolta di libri su cui si basa la serie tv.