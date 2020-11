Covid: il vero rischio di contagio a scuola

L’Iss smentisce la ministra Azzolina: da fine agosto a settimana scorsa, i nuovi casi nella fascia 0-19 anni sono aumentati di oltre il 1.000%.

Alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, sicuramente non farà piacere dirlo (e, infatti, finora ha detto l’esatto contrario) ma i dati dell’Istituto superiore di Sanità non lasciano spazio ad alcun dubbio: la popolazione scolastica ha un ruolo molto rilevante nella diffusione del Covid nelle ultime settimane. Così risulta dal bollettino di sorveglianza pubblicato dall’Iss. Che non cita mai la scuola, ma che fornisce i dati dei nuovi casi positivi per fasce di età. E ciò che si legge appare piuttosto evidente.

L’Istituto ha riscontrato che la crescita più rilevante dei contagi dalla fine di agosto fino al 7 novembre scorso, cioè da poco prima che venisse riavviata la scuola fino a una settimana fa, è stata quella della fascia tra 0 e 19 anni, cioè quella che comprende la popolazione scolastica. L’aumento è stato significativo: si è passati da 9.544 contagi registrati il 25 agosto ai 102.419 di sabato scorso. Il che, in termini percentuali, fa una certa impressione: il 1.073,10% in più. Non vuol dire, certo, che il virus sia stato preso per forza a scuola, ma numeri così dicono che sicuramente è stato portato quotidianamente a scuola, da bambini e da ragazzi nella maggior parte dei casi asintomatici.

La seconda fascia con la crescita maggiore è quella dei giovani tra 20 e 29 anni, metà del quali (tra 20 e 25 anni) di solito frequenta l’università: l’aumento è stato del 556,88%, passando da 18.834 a 104.884 contagi. Tenuto conto che la fascia successiva è quella tra 30 e 39 anni con un 455,80% in più e che da lì si scende fino al 146% di aumento dei contagi tra gli ultranovantenni, si capisce che la popolazione più vulnerabile è quella dei bambini e dei giovani che frequentano le scuole e le università. Se si pensa che, ad esempio, nel Lazio ci sono 3.000 studenti positivi al coronavirus e che quasi 30mila sono in isolamento, basta fare «due più due» per capire quale sia il vero rischio dei contagi a scuola.