Covid: cosa cambia da domani nelle Regioni

Firmata l’ordinanza del ministero della Salute: due nuove zone rosse e tre arancioni. Speranza: «Chiediamo sacrifici, ma non c’è altra strada».

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato nella tarda serata di ieri l’ordinanza anti-Covid con cui diverse Regioni passano da domani, domenica 15 novembre, dalla zona gialla a quella rossa o arancione. In particolare, Campania e Toscana diventeranno zona rossa, mentre Emilia-Romagna, Marche e Friuli Venezia Giulia finiranno in zona arancione. «So che stiamo chiedendo ancora sacrifici – ha scritto Speranza su Facebook subito dopo la firma dell’ordinanza – ma non c’è altra strada se vogliamo ridurre il numero dei decessi, limitare il contagio ed evitare una pressione insopportabile sulle nostre reti sanitarie. Ce la faremo. Ma è indispensabile il contributo di tutti», ha concluso il ministro.

Il provvedimento coincide con quello firmato dai governatori di Emilia, Friuli e Veneto (che resta in zona gialla) appena entrati in vigore e che prevedono delle restrizioni mirate nei loro territori.

Ecco cosa cambia da domani per le tre Regioni che entrano in zona arancione:

vietato entrare ed uscire dalla Regione, se non per comprovati motivi di lavoro, di salute e di urgenza;

consentiti gli spostamenti strettamente necessari per portare i bambini a scuola e per andare a riprenderli e riportarli a casa;

vietato spostarsi in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, tranne che per comprovati motivi di studio, di lavoro, di salute e di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune;

chiusura di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e l’asporto fino alle 22;

obbligatorio l’uso della mascherina anche nei banchi nelle elementari e nelle medie.

A queste regole si aggiunge il coprifuoco alle ore 22, stabilito per tutto il territorio nazionale.

Per muoversi all’interno della zona arancione non è richiesta l’autocertificazione, necessaria, invece, per motivare gli spostamenti nelle zone rosse.

Per circolare in Regione non sarà necessaria alcuna autocertificazione: nel caso in cui occorresse recarsi per motivi indifferibili in una Regione «rossa» invece sarà necessario averla, e la si può trovare qui.

Per chi da domani entrerà in zona rossa, ai provvedimenti citati se ne aggiungono questi altri: