Fondazione Bracco lancia la call ‘Ora di Scienza’

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – Mai come in questo periodo di pandemia, la scienza e l’innovazione tecnologica hanno dimostrato di essere essenziali per difendere la salute e il benessere dell’umanità. Per questo Fondazione Bracco, nell’ambito del progetto “Bracco per la Scuola”, ha deciso di proseguire il proprio impegno a favore della diffusione tra i giovani della cultura scientifica, facendoli appassionare alle materie STEM.