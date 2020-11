Influenza: Pd Varese, ai medici di base vaccini senza aghi, inaccettabile

Milano, 20 nov. (Adnkronos) – “Con un ritardo ingiustificabile, la Regione Lombardia ha dato inizio alla distribuzione ai medici di medicina generale una prima parte dei vaccini quadrivalenti per gli over 65 nelle province di Varese e Como. Purtroppo i disagi sul fronte vaccinale non sono terminati in quanto con spiacevole sorpresa emerge che manchino gli aghi che rendono complessa per non dire impossibile la somministrazione del vaccino”. Lo scrive in una nota la segreteria del Pd di Varese.