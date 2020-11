Covid e Natale: i possibili ricongiungimenti in famiglia

Verso il nuovo Dpcm: consentito lo spostamento tra le Regioni solo per rientrare nel luogo di residenza o domicilio. Niente zii e cugini a tavola.

Non sarà necessario quest’anno passare ore e ore in cucina a preparare la cena della Vigilia o il pranzo di Natale, e nemmeno quello di Santo Stefano: i posti a tavola saranno ridotti al massimo. Niente zii, cugini, amici di una vita, parenti lontani. Così verrà deciso nelle prossime ore dal Governo in vista del nuovo Dpcm che verrà presentato la prossima settimana e che conterrà le regole di comportamento per le feste natalizie, le prime (si spera anche le ultime) segnate dall’epidemia Covid.

Attorno al tavolo, accanto all’alberello, potranno sedere solo genitori con i figli, mariti e mogli e partner conviventi e residenti nelle regioni di origine ma domiciliari altrove. In sostanza, un figlio che abita in un’altra città perché studente fuori sede o il coniuge domiciliato altrove dovrebbero poter raggiungere la propria residenza per festeggiare il Natale in famiglia. «Dovrebbero», sì: perché il Governo sta cercando le parole giuste per consentire loro di spostarsi senza creare involontariamente un alibi a chi, invece, non può mettersi in viaggio.

«Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando – spiega il premier Giuseppe Conte – ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc», avverte.

Misure ancora da mettere nero su bianco, ma che terranno conto di un principio basilare: potrà spostarsi da una Regione all’altra solo chi rientra nel proprio luogo di residenza o di domicilio. Questo significa che, ad esempio, chi abita nel Lazio e ha un figlio sposato residente e domiciliato in Abruzzo dovrà farsi gli auguri in videochiamata: se le cose non cambieranno, figlio, nuora ed eventuali nipotini non potranno raggiungere i genitori.

Intanto, questa mattina, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla Provincia autonoma di Bolzano (zona rossa) e alle Regioni Basilicata, Liguria e Umbria (zone arancioni). L’ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.