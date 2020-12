Covid: prorogata la validità della patente

La scadenza slitta al 30 aprile 2021. La certificazione Cqc dei professionisti prolungata di sette mesi. Sospesi gli esami di guida nelle regioni rosse.

Proroga della patente in tutta Italia ed esami per la licenza di guida sospesi in diverse regioni fino a giovedì. È l’ennesimo effetto dell’emergenza Covid.

In pratica, per le patenti viene applicato l’articolo del decreto Cura Italia che riguarda il prolungamento della validità dei documenti di riconoscimento, e non quello inerente permessi, certificati ed altri atti simili. Così, la proroga delle patenti che scadono entro il 31 dicembre 2020 arriva al 30 aprile 2021, il che significa che la norma non interessa i permessi di guida in scadenza dal 1° gennaio prossimo.

Oltre alle patenti in scadenza entro fine anno, la proroga fino al 30 aprile comprende anche i certificati di idoneità alla guida (i cosiddetti patentini per ciclomotori) e le patenti rilasciati da uno stato dell’Unione europea agli automobilisti che poi hanno fissato la residenza in Italia.

Per i fogli rosa ed i certificati di abilitazione professionale, la validità viene prorogata di 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, attualmente stabilita al 31 gennaio 2021. Il che vuol dire che la nuova scadenza di questi documenti è fissata per il 1° maggio, a meno che il Governo decida di prolungare nuovamente lo stato di emergenza. Tuttavia, considerato che la certificazione Cqc degli autisti professionisti con scadenza compresa tra il 30 marzo ed il 30 dicembre 2020 gode della proroga di sette mesi concessa dell’Ue, questo documento sarà valido fino a luglio 2021 nel caso scada in questo mese di dicembre.

Inoltre, gli esami di guida sono sospesi nelle zone rosse finché resta in vigore l’attuale Dpcm. Significa che non si faranno i test fino al 3 dicembre in Valle d’Aosta, Toscana, Abruzzo, Campania e nella Provincia autonoma di Bolzano, mentre sono appena ripresi in Lombardia, Piemonte e Calabria, passate domenica scorsa in zona arancione. Sospese anche le prove pratiche per chi deve fare la revisione della patente.