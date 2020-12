Covid: le Regioni che cambiano colore nel weekend

La curva dei contagi continua a scendere. L’indice di trasmissione si abbassa sotto il valore di 1: l’obiettivo è stato raggiunto.

Bisognava abbassare l’Rt: missione compiuta. L’indice di riproduzione del Coronavirus non fa più paura: la media, a livello nazionale, è 0,91%.

Stando ai nuovi dati del report Istituto superiore di sanità (Iss) – ministero della Salute, sono pochissime le regioni che superano il valore 1. Ecco perché i rischi diminuiscono e si apre la possibilità, per molti territori, di passare dalla zona rossa all’arancione e dall’arancione al giallo.

I nuovi cambi di colore

Il ministro della Salute Roberto Speranza emanerà a breve un’ordinanza per ufficializzare i cambiamenti. Pare che il documento sarà già in vigore da domenica. Provocherà il passaggio in zona arancione di Campania, Valle D’Aosta, Toscana e Provincia di Bolzano, attualmente rosse, che si sommeranno alle già arancioni Calabria, Basilicata, Piemonte e Lombardia.

Resterebbe rossa soltanto l’Abruzzo, entrata per ultima in zona ad alto rischio. Alcune delle regioni che sono attualmente arancioni passeranno al giallo e cioè Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria, che si andranno ad aggiungere alle gialle Sicilia, Sardegna, Veneto, Liguria, Molise, Lazio e Provincia autonoma di Trento.

L’Rt nelle regioni

Ecco, nel dettaglio l’Rt regione per regione:

Molise 1,38;

Veneto 1,13;

Calabria 1,06;

Lazio 1,04;

Toscana 1,01;

Emilia-Romagna 0,99;

Lombardia 0,93;

Friuli 0,92;

Puglia 0,89;

Abruzzo 0,85;

Provincia di Trento 0,83;

Provincia di Bolzano 0,8;

Sicilia e Umbria 0,79;

Basilicata 0,76;

Marche 0,74;

Piemonte 0,72;

Liguria 0,68;

Sardegna 0,61.

Tre le regioni considerate a rischio alto di aumento dei contagi: si tratta di Calabria, Puglia e Sardegna. Ma quest’ultima soltanto «a titolo precauzionale in quanto non valutabile in modo attendibile per completezza dei dati». Nel complesso quasi tutte le regioni italiane sono classificate come a rischio moderato e due a rischio basso, Basilicata e Campania.

Riduzione generale del rischio, ma incidenza ancora alta

Nell’ultima settimana di novembre e l’inizio di dicembre «si osserva una riduzione generale del rischio complessivo», scrivono gli esperti. L’impatto sulla sanità è «elevato», ma la riduzione della trasmissibilità è un buon risultato, a conferma dell’«efficacia delle misure di mitigazione introdotte».

Ora che l’obiettivo Rt minore di 1 è raggiunto bisogna continuare a rispettare le precauzioni anti-Covid per ridurlo ulteriormente. «L’incidenza rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile – spiegano gli esperti di ministero e Iss -, pertanto è necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente inferiori a 1 su tutto il territorio nazionale consentendo una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi di infezione e, conseguentemente, una riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali e ospedalieri».