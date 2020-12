Covid: le Regioni in zona gialla da domenica

La mappa dell’Italia verso un nuovo cambio di colori. Da domenica entreranno in vigore le nuove regole per i territori che non saranno più arancioni.

Verso un’Italia completamente tinta di giallo. Sono quattro le Regioni che, dalla fascia arancione di rischio medio di contagio da Coronavirus, passeranno a quella di rischio inferiore.

Si parla, in particolare, di un cambio colore per Lombardia, Piemonte, Toscana e Campania, questa almeno l’ipotesi che va per la maggiore al momento.

La nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe entrare in vigore domenica 13 dicembre, in base ai dati del monitoraggio settimanale che verranno presentati l’11.

La soddisfazione di Fontana

Per la Lombardia, la notizia è stata data oggi con soddisfazione dal presidente della Regione Attilio Fontana.

«Il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore – ha scritto Fontana sui social -. Il trend dei numeri in Lombardia si conferma in diminuzione sia per quanto riguarda la circolazione del virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari che intensivi. Un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi».

Fontana li esorta a continuare su questa strada e a non abbassare la guardia.

Cosa cambia

Ma cosa cambia per le regioni che passano dalla fascia arancione a quella gialla? Naturalmente, resteranno le quotidiane precauzioni anti-Covid valevoli per tutti ed entrate ormai a far parte della nostra vita (distanziamento, mascherine, igiene delle mani), ma soprattutto: