Covid: chi ha l’obbligo di quarantena se rientra dall’estero

Viaggiatori di ritorno dall’area Schengen a un bivio: o fanno il tampone e portano con se attestazione del risultato negativo o si mettono in isolamento.

Chi rientra in Italia da uno Stato qualunque dell’area Schengen ha due possibilità: fare il tampone (rapido o molecolare) ed essere in possesso dell’esito negativo o mettersi in quarantena.

Lo prevede l’ultimo dei Dpcm entrati in vigore, quello del 3 dicembre. Norma che, a quanto pare, fino a questo momento, era passata in sordina, dato che molti viaggiatori non lo sapevano.

Vale da oggi, 10 dicembre, e per i prossimi dieci giorni, fino al 20, e interesserà, con buona approssimazione, qualcosa come almeno trecentomila persone con in programma un viaggio in Italia a ridosso delle feste.

In pratica è come se l’area Schengen, dove rientrano Paesi europei e non per un totale di 26, fosse equiparata alla stregua di una zona rossa e trattata come tale.

Da quanto riporta il Corriere della Sera, pare che, però, non ci sia un’autorità delegata a vigilare sull’ottemperanza del viaggiatore alle istruzioni. O meglio: i controlli variano da aeroporto ad aeroporto ed è più plausibile che siano rafforzati nelle regioni in fascia arancione, che però lo resteranno per poco, dal momento che si avvicina la nuova ordinanza del ministro della Salute con cui regioni come la Lombardia, il Piemonte, la Toscana e forse anche la Campania diventeranno gialle.

Non è comunque più possibile fare il tampone una volta atterrati in Italia. Bisogna eseguirlo prima, nelle 48 ore precedenti la partenza. A meno che non si abbia abbastanza tempo a disposizione da potersi mettere in autoisolamento precauzionale appena arrivati. Soluzione che difficilmente verrà ritenuta preferibile.

Ecco la lista completa degli Stati in cui si dovrà fare il tampone prima di raggiungere l’Italia, o eventualmente sottoporsi a quarantena dopo: