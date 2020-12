Natale: il Veneto chiude per Covid da sabato

Il governatore Zaia firmerà l’ordinanza entro sera e la manderà al ministro Speranza: dal 19 dicembre, vietato uscire dal Comune dopo le 14.

Il Governo deciderà per conto suo nelle prossime ore. Ma, intanto, il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha già scelto: da sabato 19 dicembre fino al giorno al giorno della Befana, sarà vietato uscire dal proprio Comune dopo le ore 14. Zaia ha annunciato che firmerà l’ordinanza stasera.

«La nostra proposta è che dal 19 dicembre al 6 gennaio si chiudano i confini comunali dalle 14», ha spiegato il governatore. «Firmerò l’ordinanza in serata. Manterremo inalterate tutte le attività commerciali, ma ci sarà una novità: dalle 14 si lavora solo con i cittadini della propria città. Con buon senso distribuiamo il flusso commerciale evitando la commistione di popolazioni epidemiologiche diverse. Si avrebbe l’opportunità di non andare verso restrizioni dolorose. È una soluzione di equilibrio che andrò ad adottare, una zona arancione ridotta. Invierò al ministro Speranza l’ordinanza e proporremo l’intesa».

In altre parole: chi abita, ad esempio, da questo sabato potrà andare a fare shopping o una passeggiata ovunque. Dalle 14 in poi, però, dovrà rimanere rinchiuso nel suo Comune. Che sia piccolo o grande, non importa: se vuole comprare un regalo di Natale (come e quando potrà consegnarlo, dipende da quello che deciderà il Governo), dovrà farlo in un negozio del suo Comune. E se il negozio non c’è? La risposta arriverà dopo che si conoscerà il contenuto completo dell’ordinanza.

Zaia è consapevole che questa mossa «è un sacrificio per il futuro, sono chiamato per il mio ruolo a prendere decisioni e non lo faccio con gioia, mai avrei pensato di occuparmi di una pandemia». Ma anche, secondo il suo parere, del fatto che «da due mesi il Veneto è in zona gialla grazie al sistema che ha funzionato e non a numeri taroccati».