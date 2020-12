Libia: il racconto del comandante, ‘umiliati e maltrattati, parlavano di scambio prigionieri’

Mazara del Vallo (Trapani), 20 dic. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – “Abbiamo sentito parlare in carcere di uno scambio di prigionieri tra noi e alcuni detenuti libici ma non abbiamo saputo altro. Ne parlavano i detenuti ma i carcerieri non ci dicevano niente. Ci facevano segnale che non dipendeva da loro ma da quelli più in alto di loro e indicavano le stellette militari”. Lo ha detto Pietro Marrone, il comandante del peschereccio ‘Medinea’ uscendo dalla caserma dei Carabinieri di Mazara del Vallo (Trapani) dove è stato interrogato per quasi tre ore dai Carabinieri del Ros sui tre mesi di prigionia in Libia. “All’inizio pensavamo che fosse un sequestro normale – dice – poi abbiamo capito che la cosa era diversa, forse era più una questione politica. Dicevano solo che era una questione Italia-Libia, Italia-Libia, Italia-Libia”. E lo ripete per tre volte consecutive. Poi chiede “più vicinanza del Governo”. “L’italia ci deve stare vicino”, spiega. “Soprattutto per il futuro”.