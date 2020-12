Mercuri (Deloitte), ‘colmare gap digitale pmi, con Recovery fund strategia per ripresa’

Milano, 22 dic. (Labitalia) – “Nell’anno della pandemia tutti hanno capito l’importanza della digitalizzazione e dell’ict (tecnologie dell’informazione e della comunicazione). La risposta delle imprese italiane alle sfide imposte dal Covid-19 ha variato molto in funzione della dimensione aziendali: le imprese più piccole hanno avuto le maggiori difficoltà, avendo investito troppo poco in digitalizzazione negli anni passati. Ma ora, con il recovery fund, abbiamo una occasione imperdibile per far sì che tutto l’ecosistema imprenditoriale italiano transiti verso una nuova fase dell’economia, in cui l’ict farà parte integrante dei piani di business e delle strategie di rilancio. La digitalizzazione sarà uno dei pilastri del Next Gen Eu: dobbiamo usare le risorse messe a disposizione dall’Ue per colmare il gap che ci distanzia dai Paesi più competitivi e innovativi in questo ambito. Ora o mai più”. A dichiararlo è Alessandro Mercuri, consulting leader di Deloitte Italia, nel commentare i dati pubblicati oggi da Istat su ‘Imprese e ict nel 2020’.