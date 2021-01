Isolamento termico: ultime sentenze

Opere di coibentazione volte ad incrementare l’isolamento termico dell’immobile; condanna all’esecuzione dei lavori di ripristino del soffitto di un appartamento; risarcimento del danno.

Isolamento termico degli edifici

È incostituzionale l’art. 9 commi 6 e 7 (recte, comma 4, alinea 6 e 7), l. prov. Bolzano 21 giugno 2011 n. 4, nel testo modificato dall’art. 26, comma 3, l. prov. Bolzano 21 dicembre 2011 n. 15, nella parte in cui prevede, ai fini dell’isolamento termico degli edifici e dell’utilizzo dell’energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previste nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile.

Corte Costituzionale, 10/05/2012, n.114

Rifacimento del soffitto dell’immobile

Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato qualora, relativamente ad una domanda di condanna all’esecuzione dei lavori di ripristino del soffitto di un appartamento sito all’ultimo piano dell’edificio in condominio, fondata sulla lesione del diritto di proprietà configurata in concreto da pregiudizi cagionati al soffitto dall’umidità, il giudice, a seguito degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico, alle precisazioni ed alle istanze formulate dalle parti in corso di causa, pronunzi la condanna all’esecuzione dei lavori necessari per eliminare l’umidità determinata non dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal solaio di copertura, ma dalla condensa connessa al difettoso isolamento termico del solaio.

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2017, n.16252

Sottotetto: la funzione di isolamento termico

Risultando evidente la funzione di mero isolamento termico, e non abitativa, del sottotetto in parola, nonché la inaccessibilità dello stesso per tutti gli altri condòmini, essendo raggiungibile esclusivamente tramite una botola posta nella proprietà esclusiva di parte convenuta, resta condivisibile, e va dunque confermata, la suddetta prognosi del primo Giudice, in ordine alla proprietà individuale del manufatto di cui è causa.

Corte appello Milano sez. III, 04/05/2017, n.1866

Edificio: il sistema di isolamento termico

Il generalizzato ammaloramento dell’intonaco, che ha interessato tre facciate (essendo peraltro l’edificio in parziale aderenza con un altro) sicuramente ha costituito un pregiudizio per la conservazione dell’edificio e il normale godimento del fabbricato, non solo in quanto ha riguardato un elemento che protegge le strutture portanti dell’edificio ed è per sua natura destinato a durare nel tempo; ma che nello specifico faceva parte del “c.d. cappotto” e quindi contribuiva unitamente alle altri componenti alla efficienza di tale sistema di isolamento termico di cui costituiva lo strato esterno.

Corte appello Brescia sez. I, 22/02/2017, n.272

Coibentazione finalizzata al maggior isolamento termico

Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 115 del 2008 può parlarsi di riqualificazione energetica di edifici esistenti solo se venga certificata una riduzione del 10% dei limiti di trasmittanza. In difetto di tale certificazione, la deroga alla regola della distanza minima di 10 metri tra due edifici non può essere giustificata dal maggior spessore delle pareti derivato dalla coibentazione finalizzata al maggior isolamento termico.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 20/09/2016, n.1374

Esigenze di isolamento termico

Il Comune, in sede di preavviso di diniego e poi di rigetto definitivo della domanda di concessione in sanatoria ha esaustivamente motivato riguardo all’inapplicabilità della normativa di deroga all’indice di cubatura quale incentivo all’adozione di tecniche costruttive improntate al risparmio energetico. Una volta accertato l’inapplicabilità di tale disciplina, è chiaro che non vi era più alcun obbligo per il Comune di argomentare sulla conseguente irrilevanza delle esigenze d’isolamento termico invocate dalla ricorrente.

Diversamente, ove si ritenesse che l’Amministrazione, per non incorrere in un difetto di motivazione, fosse obbligata a prendere specifica posizione su ogni argomento del privato, anche se palesemente irrilevante, si costringerebbe l’Amministrazione a violare i principi di efficienza e celerità, anch’essi rinvenibili nell’art. 97 Cost.

T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 20/11/2015, n.354

Gravi difetti dell’opera

I gravi difetti dell’opera, oggetto della garanzia di cui all’art. 1669 c.c., ricorrono anche se non si producono fenomeni tali da influire sulla stabilità della costruzione e consistono in qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando le sue parti essenziali, ne compromettono la conservazione, limitandone sensibilmente il godimento o diminuendone in maniera rilevante il valore (nella specie, la Corte ha ritenuto che rientrassero nella disciplina di cui all’art. 1669 c.c. anche i difetti all’intonaco, il quale, staccandosi, andava ad incidere sull’impermeabilizzazione e sull’isolamento termico dell’edificio).

Cassazione civile sez. II, 09/12/2013, n.27433

Canna fumaria: i requisiti di isolamento termico

Perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea a escludere il rapporto di causalità si deve trattare di un percorso causale ricollegato all’azione (o omissione) dell’agente ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (cassata, nella specie, la sentenza di assoluzione emessa nei confronti dell’imputato accusato di aver cagionato un incendio, avendo realizzato una canna fumaria priva dei richiesti requisiti di isolamento termico che, a contatto con materiali infiammabili, aveva generato l’incendio; secondo i giudici di merito, l’evento dannoso era riconducibile all’improvvido intervento di altro soggetto che, successivamente, aveva costruito attorno alla canna fumaria una “gabbia” in muratura, la quale aveva prodotto un surriscaldamento da cui era scaturito l’incendio.

La Corte ha cassato tale decisione, atteso che la sentenza impugnata aveva ritenuto sufficiente un contributo causale successivo per escludere la rilevanza causale della precedente condotta colposa).

Cassazione penale sez. IV, 13/06/2013, n.28960

Domanda di risarcimento dei danni

In materia di danni verificatisi in regime condominiale, la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal proprietario dell’immobile per danneggiamento da infiltrazioni di acqua non può essere accolta allorquando la responsabilità delle muffe e delle tracce di umidità sia da ricondurre alla condotta del condomino che, trasformando i locali, da soffitta in civile abitazione, abbia causato fenomeni di condensa dovuti alla mancanza di isolamento termico della copertura, di idoneo isolamento termico delle pareti nonché alla mancanza di areazione dei locali che, nella loro pregressa destinazione non richiedevano gli stessi accorgimenti di un locale abitato.

Corte appello Firenze sez. II, 28/02/2013, n.369

Isolamento termico e volume tecnico

Ben può considerarsi “volume tecnico” l’innalzamento del sottotetto, non autonomamente fruibile, giustificato da mere ragioni di isolamento termico (e quindi da esigenze funzionali della costruzione).

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 12/07/2012, n.3380

Miglioramento dell’isolamento termico

Le norme del d.m. 27 luglio 2005, che prevedono lo scorporo delle strutture idonee a migliorare l’isolamento termico dal calcolo della superficie utile degli immobili e dal calcolo dei volumi massimi, sono immediatamente applicabili, anche in assenza dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 17/03/2010, n.314

Cattivo stato di coibentazione del sottotetto

Appurato il cattivo stato di coibentazione del sottotetto comune dello stabile condominiale, di tale mancato isolamento della copertura risponde, in quanto custode ex art. 2051 c.c., il condominio al quale incombe l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio alcuno e di rimuovere le cause del danno arrecato alle porzioni di proprietà esclusiva di uno dei condomini, salva la prova del fortuito.

(Fattispecie nella quale, a causa dell’insufficiente isolamento termico del sottotetto, un condomino lamentava la presenza al proprio appartamento di temperature elevatissime durante il periodo estivo e rilevanti abbassamenti delle stesse durante il periodo invernale).

Tribunale Milano sez. XIII, 11/05/2009, n.6256

Opere di coibentazione e isolamento termico dell’immobile

In caso di opere di coibentazione, volte ad incrementare l’isolamento termico dell’immobile, l’art. 2, l.r. Puglia n. 23 del 1998 consente la loro non computazione ai fini edilizi; tuttavia, la norma consente di scomputare solo lo spessore isolante e non l’intera copertura.

Consiglio di Stato sez. IV, 12/03/2007, n.1203