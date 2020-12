Mattarella: Lupi, ‘perno di unità del Paese’

(Adnkronos) – “Ancora una volta il Presidente Mattarella, cui va il nostro ‘grazie’, si pone come perno di unità del nostro Paese e lancia un forte richiamo ad ogni forza politica, richiamandoci alle nostre responsabilità. Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate, energie, e opportunità, per inseguire illusori vantaggi di parte. E’ questo quel che i cittadini si attendono, è questo che il Presidente Mattarella ha voluto sottolineare”. Lo afferma il presidente di Noi con l’Italia e vicepresidente del gruppo Misto alla Camera, Maurizio Lupi.