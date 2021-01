Ritorno a scuola: come funziona da oggi

Si torna in aula dall’infanzia fino alle medie ma non in tutte le regioni. Date diverse anche per le superiori. La più prudente, la Campania.

Ritorno a scuola in presenza, oggi, per 5 milioni di alunni. Sono quelli dell’infanzia, delle elementari e delle medie nelle regioni in cui non è stato deciso il rinvio della prima campanella. Lezioni al via anche per gli studenti delle superiori, ma con la modalità della didattica a distanza. Torneranno in aula al 50% lunedì 11 gennaio. Questo il quadro attuale. Ma non è detto che duri a lungo: se i dati attesi per domani sull’andamento dell’epidemia dovessero tingere qualche regione di rosso nei prossimi giorni, i ragazzi dalla seconda media in su dei territori interessati sarebbero costretti a riprendere in mano il computer per poter seguire le lezioni.

Sono già state decise, però, delle eccezioni a livello locale. Tanto per cambiare, insomma, la regola che vale da una parte non vale da un’altra. Quella nazionale, cioè rientro di infanzia, elementari e medie oggi e lezioni in presenza al 50% nelle superiori dall’11 gennaio, viene applicata in Lazio, Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Sicilia.

Veneto, Marche e Friuli Venezia Giulia hanno optato per la proroga della didattica a distanza nelle superiori fino al 31 gennaio. Significa che in queste tre regioni i ragazzi dei licei e degli istituti non dovranno andare in aula lunedì, nemmeno al 50%, come succederà, invece, in altre zone d’Italia.

Proroga della Dad più breve, invece, in Calabria: il primo ciclo delle superiori resterà in remoto fino al 15 gennaio, mentre in Piemonte i ragazzi seguiranno le lezioni da casa fino al 18 gennaio. Più o meno la stessa data in cui si potrebbe tornare in presenza, ma in versione ridotta, in altre regioni come Umbria, Sardegna e Basilicata, ancora incerte sul giorno del rientro.

Calendario ancora diverso in altre due regioni. In Puglia rimarrà la didattica integrata a distanza fino al 15 gennaio, mentre in Campania il governatore Vicenzo De Luca ha scelto di essere più prudente: i bambini della scuola dell’infanzia e di prima e seconda elementare torneranno in presenza non oggi ma lunedì 11 gennaio. Se i dati sulla pandemia lo consentiranno, il resto degli alunni della primaria raggiungeranno i compagni una settimana dopo, cioè il 18 gennaio. Infine, la secondaria di primo e secondo grado dovrà attendere il 25 gennaio.