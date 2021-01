Le regioni a rischio da sabato con il nuovo Dpcm

Lungo l’elenco dei territori che, con i dati attuali, corrono il pericolo di restrizioni più forti.

I numeri del momento condannano mezza Italia a usare le maniere forti contro il Coronavirus, quindi a norme anticontagio più rigorose. Domani il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute comunicheranno l’indice di trasmissione del contagio (Rt) regione per regione, anticipando le ordinanze del ministro Roberto Speranza che daranno nuovi colori all’Italia dal 17 gennaio.

Intanto, per quella che è la situazione attuale, 12 sono i territori a rischio, tra regioni e province autonome, dunque quelli che hanno forti probabilità di entrare in zona arancione (dove sono vietati, in generale, gli spostamenti tra un comune e l’altro) e in zona rossa (dov’è vietato uscire di casa, se non per autocertificati motivi di lavoro, salute e necessità).

Ricordiamo la tempistica: domani il report di ministero e Iss; dopodomani, sabato 16 gennaio, l’entrata in vigore del nuovo Dpcm; domenica 17 gennaio diventano invece esecutive le ordinanze del ministero della Salute che assegnano i nuovi colori alle regioni, in virtù dei dati del monitoraggio. Quindi fino al 16 compreso dovrebbe restare valida la colorazione attuale. E cioè:

zona gialla : Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle D’Aosta;

: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle D’Aosta; zona arancione: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia, Veneto;

Ora come ora si colorerebbero di arancio (per l’Rt superiore a 1) le seguenti regioni e province autonome: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Piemonte, Umbria, province autonome di Bolzano e Trento.

Con uno dei vecchi decreti questo non sarebbe accaduto: prima infatti si entrava in zona arancione con Rt superiore a 1,25, ma il nuovo Dpcm prevede un abbassamento a 1 della soglia d’ingresso nella fascia mediana di rischio.

Stesso discorso per il colore rosso: il nuovo Dpcm abbassa il valore dell’Rt per l’ingresso in zona rossa da 1,50 a 1,25. Perciò allo stato attuale dell’Rt regionale, rischiano di tingersi di rosso Sicilia, Lombardia ed Emilia Romagna, attualmente tutte arancioni insieme al Veneto e alla Calabria. Queste tre regioni, dunque, andrebbero incontro alle restrizioni più severe.