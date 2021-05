L’impugnazione delle sentenze dei Tribunali amministrativi regionali va presentata dinanzi a un organo ben preciso: quali sono le modalità dell’opposizione e come si può concludere il processo.

La materia relativa alla giustizia amministrativa è poco conosciuta. Infatti, a molti è noto che le cause civili e penali presentano tre gradi di giudizio, di cui il primo si svolge dinanzi al giudice di pace o al tribunale, in base all’oggetto della controversia, il secondo è rappresentato dall’appello e l’ultimo si compie dinanzi la Corte di Cassazione. Meno numerosi sono coloro che sanno che la giustizia amministrativa, invece, presenta solo due gradi di giudizio, essendo possibile il ricorso alla Suprema Corte, solo per motivi attinenti la giurisdizione.

Gli organi dinanzi ai quali si svolge il giudizio amministrativo sono, quindi, il Tar (Tribunale amministrativo regionale), in primo grado, e il Consiglio di Stato, in secondo grado. In riferimento a quest’ultimo, quando si fa ricorso al Consiglio di Stato? Quando la decisione del Tar risulta viziata o ingiusta a parere della parte soccombente. Bisogna comunque tenere presente che in generale nel diritto processuale amministrativo l’impugnazione può essere proposta con tre diversi rimedi, tra cui uno ordinario, l’appello, e due straordinari, ovvero la revocazione [1] e l’opposizione di terzo [2].

Cos’è il Consiglio di Stato?

A norma dell’articolo 6 del Codice del processo amministrativo [3] il Consiglio di Stato è l’organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.

In sede giurisdizionale decide con l’intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. Se il presidente è impossibilitato a presiedere, viene sostituito dal consigliere più anziano nella qualifica.

L’adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.

In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nel ruolo; gli altri componenti dell’adunanza plenaria sono sostituiti dal magistrato più anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione.

Quando è consentito il ricorso al Consiglio di Stato

Il ricorso al Consiglio di Stato è ammesso contro le sentenze pronunciate dal Tar entro 60 giorni dalla notifica delle stesse. In tal modo, si realizza il così detto “principio del doppio grado di giurisdizione”.

In caso di erronea notificazione delle sentenze, l’appello può essere proposto entro 6 mesi [4], mentre in alcune ipotesi specifiche previste dalla legge [5] tale termine è ridotto alla metà, per cui è di 30 giorni dalla notifica delle sentenze.

L’appello è la normale procedura di impugnazione delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale e comporta un riesame della controversia da parte del Consiglio di Stato, che in Sicilia è denominato Consiglio di Giustizia amministrativa.

Tale giudizio è caratterizzato da un momento:

rescindente, nel quale si ha l’annullamento della sentenza di primo grado; rescissorio, che è quello durante il quale il Consiglio di Stato decide la controversia nel merito, senza disporre alcun rinvio.

Quali sono i poteri del Consiglio di Stato

Il giudizio di appello che si svolge dinanzi al Consiglio di Stato è di tipo devolutivo nel senso che la decisione dell’intera controversia viene rimessa a tale organo, il quale ha gli stessi poteri di cognizione e di decisione del giudice di primo grado. Pertanto, l’impugnazione ha ad oggetto l’intera sentenza e non si limita alla revisione del singolo atto, che si assume lesivo della situazione giuridica controversa.

Peraltro, la proposizione dell’appello non fa venire meno l’esecutività della sentenza [6]; tuttavia, è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività per gravi e irreparabili danni. In tale ipotesi, è necessaria un’apposita istanza cautelare, presentata con un atto separato oppure con lo stesso atto di appello al Consiglio di Stato.

Quali sentenze si possono impugnare dinanzi al Consiglio di Stato

L’appello dinanzi al Consiglio di Stato può essere proposto non solo per errori e vizi della sentenza ma anche per l’ingiustizia dell’atto impugnato. Si parla, perciò, di rimedio a critica libero.

Le sentenze che si possono impugnare dinanzi all’organo di secondo grado sono quelle:

definitive di rito o di merito, con le quali si è concluso il rapporto processuale di primo grado; parziali, che decidono su un punto della controversia.

Sono, altresì, impugnabili al Consiglio di Stato anche le ordinanze che hanno carattere decisorio e le sentenze sui ricorsi per l’ottemperanza del giudicato [7].

È opportuno tenere presente che nel giudizio di appello non è possibile proporre nuove domande; tuttavia possono essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata nonché il risarcimento dei danni subìti dopo la sentenza stessa.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, tranne il caso in cui il collegio ne disponga l’ammissione in quanto ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa. Possono essere proposti motivi aggiunti se la parte viene a conoscenza di documenti non presentati dalle altre parti nel giudizio di primo grado, dai quali emergono vizi degli atti e dei provvedimenti impugnati [8].

Chi può ricorrere al Consiglio di Stato

Tutte le parti del procedimento di primo grado possono proporre ricorso al Consiglio di Stato sono purché siano portatori di un interesse legittimo da cui può derivare un vantaggio di natura sostanziale. Viceversa, l’atto non può essere impugnato e si avrà la dichiarazione di improcedibilità del giudice.

L’atto di appello va notificato a tutte le parti del giudizio che si è svolto dinanzi al Tar. Al ricorso va allegata la sentenza impugnata.

Cosa può decidere il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato può decidere di:

accogliere il ricorso, quindi, annulla la decisione emessa dal Tar;

il ricorso, quindi, annulla la decisione emessa dal Tar; rigettare l’appello, qualora lo ritenga non fondato.

Contro le sentenze d’appello del Consiglio di Stato è possibile proporre il ricorso per revocazione e il ricorso per Cassazione [9] ma solo per motivi attinenti alla giurisdizione.