Covid: Salvini, ‘Lombardia prima per vaccini, dosi a metà over 80’**

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Su 111 centri vaccinali” in Lombardia “ci sono stati problemi di ritardi in tre. E’ la prima regione italiana per vaccini, ha già dato la prima dose alla metà degli over 80, la Toscana è ultima per dosi di vaccino destinate agli over 80”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Stasera Italia’ su Retequattro.