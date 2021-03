Riti magici: il santone o mago che toglie la sfortuna può esercitare liberamente?

«Venghino signori e signore… qui si predice il futuro, il presente e… il passato!». I riti scaramantici sono legali? C’è chi ci crede e chi invece dice di non crederci ma resta in fondo superstizioso: la magia, anche al giorno d’oggi, conta un gran numero di seguaci. E chiaramente, quando tutto è perduto, quando la scienza e la medicina non danno risposte o soluzioni, solo i maghi sembrano avere la chiave per la porta dell’ignoto. Peccato che si tratti di cialtroni. Ma siccome anche la psiche ha la sua parte, e chi crede di essere guarito grazie al santone potrebbe effettivamente guarire per merito proprio, nessuno si è mai scagliato apertamente contro i rituali magici. Salvo ovviamente i giudici. La Cassazione [1] ha più volte detto che i rituali contro jella e malocchio sono illegali. Nessuno potrebbe pertanto fare questa attività né di professione, né saltuariamente.

Ci sono una serie di sentenze che si inseriscono in questo filone e che vanno spiegate: perché, se è vero che la legge vieta l’attività di ciarlatano, secondo la giurisprudenza bisogna distinguere il ciarlatano “buono” da quello “cattivo”. Così, ad esempio, il Consiglio di Stato, in un interessante precedente [2], ha salvato dalle accuse un cartomante il cui scopo non era quello di truffare la gente, probabilmente perché anch’egli credeva in ciò che diceva. I giudici amministrativi hanno infatti spiegato che non c’è più ragione di tutelare ad oltranza chi si rivolge a queste persone: chi dice di leggere le carte e le curve della mano ascolta i problemi della gente e dà consigli, anche basati sulla propria esperienza e sulla sua capacità empatica di leggere emozioni e desideri. In pratica, egli vende speranze e rassicurazioni, dinanzi a un pubblico che non è più quello ingenuo di un tempo, con bassa alfabetizzazione: si tratta di gente grande e vaccinata, che sa ciò che compra e accetta il rischio di ricevere solo illusioni. Come chi paga l’ambulante con il pappagallo che estrae la carta della sorte.

La Cassazione però ha avvertito: ci sono anche i truffatori. E sicuramente in questa categoria rientrano i santoni che si fanno consegnare migliaia di euro in cambio di rimedi contro fatture, filtri d’amore o unguenti miracolosi.

In questo caso, avvisa la Suprema Corte, vendere rituali contro jella e malocchio è illegale. In questo senso, se è vero che il contratto è nullo perché il suo oggetto è illecito, da un lato il mago non può rivolgersi a un giudice per farsi pagare dal cliente che non ha onorato la “fattura” (questa volta in senso fiscale); dall’altro lato, il cliente che invece ha pagato e che, dopo qualche anno ci ripensa, può farsi restituire i soldi indietro. E non ci sono termini entro cui agire, visto che la nullità del contratto può essere fatta valere in qualsiasi momento, anche a distanza di molto tempo.

Dicevamo che ci sono i maghi buoni e i maghi cattivi. O almeno così sembrano spiegare i giudici [2]. In Italia, non esistono norme imperative che facciano divieto di esercitare l’attività di astrologo, grafologo, veggente, occultista, chiromante e simili. Tali attività sono vietate solo quando diventano lo scopo per frodare la gente, e quindi espressione di ciarlataneria, impostura o abuso dell’ignoranza, della suggestione e della superstizione altrui.

Non è quindi il tipo di attività ad essere vietata, ma le modalità con cui essa si esplichi e le promesse che vengono fatte a chi si rivolge al relativo «professionista».

Tanto per fare un esempio, sarebbe lecito leggere le carte, con un bancone in mezzo a una piazza, in cambio di un compenso tutto sommato basso. Ma è illegale far credere al proprio cliente di essere colpito dal malocchio, che solo un rituale magico potrebbe togliere: ovviamente, in cambio di una cifra spropositata. Ed in questo senso si devono qualificare illegali anche le promesse di guarigione da malattie che la medicina non può curare. Perché la legge è sempre a favore della scienza e non del magico.

Insomma, i giudici danno la colpa al mago e non a chi crede nella magia se c’è ancora gente che riesce a spillare somme consistenti in cambio di rimedi miracolosi. Per la Cassazione, si può querelare il mago per il reato di truffa aggravata (perché sfrutta la credulità popolare): ed è un truffatore il chiromante, l’occultista o il guaritore che ingeneri nelle persone la convinzione dell’esistenza di gravi pericoli gravanti su di loro o sui loro familiari facendo credere di poterli aiutare con rituali magici in cambio di somme di denaro.

Il mago è quindi colpevole non perché la gente crede nella magia o è superstiziosa e perciò si rivolge a lui, ma per il fatto di rafforzarla in questo convincimento e farle credere che solo tramite la magia si possano risolvere tutti i propri problemi.

