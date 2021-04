Se riveli un reato a un prete questi può denunciarti?

Immagina di rivelare a un prete di aver violentato una donna o di aver picchiato tua moglie; o di aver ucciso un animale senza che ve ne fosse una ragione o di aver falsificato le carte per sottrarre a tuo fratello una casa: questi potrebbe denunciarti? Il prete è tenuto al segreto professionale?

La questione è stata sottoposta al vaglio della Cassazione [1], chiamata così a pronunciarsi sull’efficacia dell’articolo 200 del Codice di procedura penale nei confronti del clero.

Tale norma, come noto, stabilisce che i ministri di confessioni religiose non possono essere obbligati a deporre, come testimoni, su quanto hanno conosciuto nell’ambito del proprio ministero a meno che non vi sia l’obbligo di riferirne alle autorità. Il che significa che laddove si tratti di reati procedibili d’ufficio, quindi particolarmente gravi, il segreto professionale del sacerdote decade. E, difatti, la Cassazione ha condannato per il reato di falsa testimonianza un prete e una suora che, pur avendo appreso, dalla confessione di un giovane, vittima di reiterate violenze sessuali di gruppo, dell’esistenza appunto di tale reato non avevano denunciato il fatto alle autorità.

Anche l’articolo 4 della legge n. 121/1985, che dà ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede, stabilisce che «gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero».

Ma è sempre la Cassazione, in una differente occasione, a precisare che «l’eventuale segreto previsto dal codice canonico, ha rilevanza nell’ambito dell’ordinamento giuridico della Santa Sede ma non assume rilevanza nell’ordinamento processuale italiano» [2]. Il che significa che il prete non è obbligato al segreto professionale.

Quanto appena detto però non implica che il sacerdote sia tenuto a sporgere denuncia tutte le volte in cui un fedele, rivoltosi a lui in confessione, gli rivela di aver commesso o subito un crimine, ma solo che, qualora nel corso di un processo penale, dovesse essere richiesta la sua testimonianza, questi non potrebbe rifiutarsi di renderla e, anzi, verrebbe condannato qualora dovesse dire una bugia.

Insomma, il cosiddetto segreto confessionale implica che il sacerdote possa solo scegliere se denunciare o meno, ma non gli lascia via di scelta qualora sia chiamato da un magistrato, nell’ambito di un processo penale a deporre come teste in un reato procedibile d’ufficio. Quindi, per i reati come il furto, la truffa ed altri delitti meno gravi, perché procedibili solo a querela di parte, non sussiste neanche l’obbligo di rendere la testimonianza.

Peraltro, l’ambito esteso del segreto professionale non può comunque essere interpretato come comprensivo di qualsiasi attività compiuta dal prete: da tale segreto sono esclusi tutti i fatti conosciuti dall’ecclesiastico al di fuori dell’esercizio di “fede religiosa”, come, nella fattispecie, nell’ambito di attività “sociale”, anch’essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici. Quindi, ad esempio, se un sacerdote viene a conoscenza di un reato perché si accorge di una persona bisognosa che si rivolge a lui per chiedere aiuto, sarebbe tenuto a denunciare il fatto alle autorità.

note [1] Cass. sent. n. 6912/2016. [2] Cass. Sent n. 22827/2004. Autore immagine: depositphotos.com