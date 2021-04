Covid: Fink (Blackrock), ‘il capitalismo ci ha salvati dal virus’

Milano, 16 apr. (Adnkronos) – “C’è una cosa di cui noi americani e europei dobbiamo essere orgogliosi: è stato il capitalismo a creare i vaccini con metodi rivoluzionari, non la Cina. I vaccini cinesi sono efficaci solo al 50 per cento. La forza del capitalismo non è apprezzata abbastanza”. Lo afferma Larry Fink, ceo di Blackrock, il colosso del risparmio gestito, in un’intervista a Repubblica. “Il mondo sta accelerando, tutto sta accelerando, anche per quell’evento storico che è stata la pandemia”, continua, sottolineando che “quello che è straordinario è il ruolo che la scienza e la tecnologia hanno svolto durante la crisi. Provi a immaginare se avessimo avuto il contagio dieci o dodici anni fa. Non avremmo avuto la tecnologia che ha consentito al mondo di andare avanti, di lavorare agevolmente in remoto, di usare il commercio elettronico per la distribuzione. Il 70% dell’economia ha continuato a funzionare nonostante l’isolamento”.