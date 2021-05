Milano: Strada (Lce), ‘bene ‘Milano in Salute’ per prendersi cura benessere cittadini’

Milano, 18 mag. (Adnkronos) – “Bene l’intuizione di Beppe Sala di presentare la lista civica ‘Milano in salute’ per una ragione cruciale, non solo perché anch’io sono una civica e in Consiglio comunale lavoravo a fianco del sindaco, ma anche perché si tratta di una lista composta da professionisti vicini alle persone in quanto medici, radiologi, psicologi, assistenti sociali o rappresentanti del terzo settore, che pongono quindi il benessere a tutto tondo dei cittadini al centro dei progetti e dell’azione politica”. Così Elisabetta Strada, consigliere di Lombardi civici europeisti in Regione Lombardia, commenta la nuova lista che sosterrà la candidatura a sindaco di Milano di Beppe Sala alle prossime elezioni amministrative.