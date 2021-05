Startup: in Sicilia è boom e fanno squadra

Roma, 18 mag. (Labitalia) – I primi tre mesi del 2021 continuano ad attestare una costante crescita del numero delle startup nel nostro Paese. Secondo l’ultimo report pubblicato dal Mise in collaborazione con Infocamere, le imprese innovative in Italia sono 12.561, in aumento di 662 unità (+5,6%) rispetto al trimestre precedente, e quelle a prevalenza giovanile (under 35) sono 2.185, il 17,4% del totale. Nella classifica generale a livello regionale guidano, per numero di imprese: Lombardia (3.375), Lazio (1.443) e Campania (1.115). Ma in questa top 10 vi è anche la Sicilia (583) che supera Toscana (558) e segue il Piemonte (699) al settimo posto. “Solo l’ecosistema startup catanese è il nono in Italia e quello maggiormente cresciuto nel 2020, ma deve crescere in qualità: dunque non è solo la posizione che conta, è il momento di alzare il livello dell’innovazione a Catania”, spiega Rosario Faraci, ordinario della Facoltà di Economia dell’Università di Catania.