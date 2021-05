Lombardia, Rapporto Bes 2020: ‘Benessere equo e opportunità per giovani, Regione al top’

Milano, 24 mag. (Adnkronos) – I progressi compiuti negli ultimi anni sul fronte della salute cancellati dalla pandemia; il duro colpo assestato dall’emergenza sanitaria alle dinamiche del mercato del lavoro; gli elevati livelli di benessere che si registrano in Lombardia e la ridotta percentuale di giovani che non lavorano e non studiano; il ritardo rispetto d’Europa che non accenna a diminuire. Sono alcuni degli spunti di riflessione che ha offerto la presentazione del Rapporto Bes 2020 dell’Istat nel corso dell’iniziativa “Il benessere equo e sostenibile: parliamone alla Bicocca”, che si è tenuta questa mattina e alla quale hanno preso parte il Presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, la Rettrice Giovanna Iannantuoni, il Pro-Rettore per l’Alta formazione e per le attività del Job Placement Mario Mezzanzanica e il professore di Statistica metodologica Giorgio Vittadini.