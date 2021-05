Vaccino anti-Covid libero per tutti: quando e dove prenotare

Prenotazione libera senza limiti di età. Ecco la data.

Come tutti sanno, inizialmente, il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 ha dato priorità a cinque categorie: persone con elevata fragilità; persone di età compresa tra 70 e 79 anni; persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni; persone con comorbilità di età <60 anni ed il resto della popolazione di età <60 anni. Ma da giugno, anche gli under 30, potranno prenotare il vaccino anti-Covid. È in arrivo una circolare che consentirà a tutti di effettuare la prenotazione senza limiti di età.

C’è da dire che dopo la corsa iniziale ai vaccini con il famoso «Vaccine day», il rallentamento a causa della scarsa disponibilità delle dosi, le interruzioni a seguito degli effetti collaterali e delle indicazioni dell’Ema (European Medicines Agency, l’Agenzia europea per i medicinali dell’Unione europea con sede ad Amsterdam), la campagna vaccinale ha avuto una notevole ripresa, anche grazie alla promozione delle giornate dedicate al «Family vax day». Fino ad oggi, secondo il report aggiornato questa mattina, il 18,41 % della popolazione (vale a dire 10.906.649 persone) ha completato il ciclo vaccinale, mentre sono 32.368.381 le somministrazioni complessive. Con questa novità, il Vaccino anti Covid-19 libero per tutti, si stima un’accelerazione della campagna vaccinale in vista dell’estate.

Come riporta Il Corriere della Sera, la circolare è pronta e arriverà entro il 10 giugno: data in cui tutti gli italiani potranno prenotare il vaccino senza limiti di età.

Nei prossimi giorni, arriveranno circa 8,5 milioni di dosi, che porteranno il totale mensile a 17 milioni. Nel prossimo mese, sono previste 20 milioni di dosi. Secondo il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, sulle dosi già consegnate e su quelle in arrivo sarà possibile pianificare l’accelerazione della campagna nella prossima stagione estiva al fine di evitare che alcune regioni restino indietro rispetto ad altre aree del Paese.

Ospite del programma in onda su La7, Dimartedì, il commissario ha spiegato che «Sugli over 80, che è la categoria più a rischio, abbiamo vaccinato oltre il 90%, ne mancano all’appello 460 mila. Per gli over 70 siamo all’80% e ne mancano 1,2 milioni, sugli over 60 siamo a oltre il 65% e ne mancano all’appello 2,6 milioni, considerando la platea calcolata su tessera sanitaria. Adesso dobbiamo terminare queste classi andando a intercettarle in una maniera più proattiva rispetto a quello che è stato fatto finora».

A seguire, si prospetta la data del 10 giugno in cui il Vaccino anti-Covid sarà libero per tutti. La Lombardia ha già aperto le vaccinazioni agli over 30, il Lazio è in dirittura d’arrivo (dall’inizio della prossima settimana o nel weekend è probabile che la Regione cominci con gli appuntamenti per gli over 30), l’Emilia-Romagna ha aperto tre hub interaziendali per i lavoratori, l’Alto Adige aprirà da oggi le prenotazioni a chi ha più di 18 anni.

Dove è possibile effettuare la prenotazione del vaccino? Chi va in vacanza potrà ricevere la somministrazione della seconda dose in una Regione in cui non ha la residenza? Vediamo.

Come e dove prenotare il vaccino anti Covid-19

È possibile effettuare la prenotazione del vaccino anti Covid-19 tramite piattaforma, rivolgendosi al medico di base oppure in farmacia sul sito della Regione. Inoltre, possono prenotare la vaccinazione telefonando al numero verde 800.009.996 i cittadini delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia appartenenti alle categorie previste dal piano nazionale.

Come prenotare il vaccino tramite piattaforma

Ecco come prenotare il vaccino tramite la piattaforma:

inserisci negli appositi campi il numero della tessera sanitaria e il tuo codice fiscale. Seleziona il consenso al trattamento dei tuoi dati personali;

clicca sulla voce “Accedi” per proseguire;

inserisci nel campo richiesto il tuo cap per individuare il centro vaccinale più vicino a te. Dopodiché, inserisci il numero di cellulare su cui ricevere la conferma con i dati della prenotazione, inserisci la tua data di nascita e conferma di aver visionato le informazioni relative al servizio di vaccinazione;

più vicino a te. Dopodiché, inserisci il numero di cellulare su cui ricevere la conferma con i dati della prenotazione, inserisci la tua data di nascita e conferma di aver visionato le informazioni relative al servizio di vaccinazione; clicca su “Cerca” per proseguire: il sistema ti mostrerà data , orario e indicazione del centro vaccinale disponibile . Seleziona l’orario ed il centro e prosegui selezionando “Conferma”;

, e indicazione del . Seleziona l’orario ed il centro e prosegui selezionando “Conferma”; inserisci il codice ricevuto sul tuo numero di cellulare e clicca su “Conferma” per proseguire;

a questo punto, potrai visualizzare tutti i dettagli della tua prenotazione, che riceverai anche tramite sms. Puoi anche stampare la conferma di prenotazione. Clicca su “Chiudi” per terminare.

Come prenotare il vaccino in farmacia

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza per il vaccino anti-Covid nelle farmacie. Un modo per procedere ancora più spediti nella campagna vaccinale e limitare la diffusione del contagio.

Dal 24 maggio, nel Lazio, è possibile prenotare il vaccino in farmacia per la fascia di età per cui è attiva la prenotazione: l’accesso alla vaccinazione in farmacia avverrà esclusivamente tramite il sistema di prenotazione online sul portale della Regione nelle farmacie inserite nella rete regionale dei punti di somministrazione.

Attenzione: non è possibile effettuare la prenotazione rivolgendosi direttamente alle farmacie.

Ma come si potrà prenotare il vaccino? Occorrerà:

avere la propria tessera sanitaria in corso di validità, per comunicare il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico Team posto sul retro della tessera;

scegliere nell’elenco la farmacia dove si intende ricevere il vaccino;

selezionare il giorno utile;

inserire il proprio numero di telefono in modo da essere ricontattati dalla farmacia per fissare l’orario dell’appuntamento.

Richiamo vaccino per chi è in vacanza

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta, ha dichiarato che «La scelta più di buon senso è quella di organizzarsi le vacanze in base alle date del vaccino. La possibilità di estendere l’intervallo tra la prima e la seconda dose consente di potersi organizzare in questo senso. Se fai J&J basta una dose, se fai Astrazeneca addirittura passano 3 mesi tra la prima e la seconda dose, è pur vero che credo sia fattibile per alcune Regioni garantire il vaccino ai turisti. E’ chiaro che alcune Regioni avranno un afflusso tale che questo sarà molto difficile. Con un po’ di organizzazione e con numeri molto piccoli si può fare».

Molti governatori hanno deciso di invogliare i turisti assicurando la seconda dose anche a chi non ha la residenza. Il commissario Figliuolo precisa: «Troveremo una soluzione» e, poi, ha aggiunto «non possiamo consentirci iniziative estemporanee e locali, arriveremo a un compromesso».