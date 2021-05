Sicilia: donati 30mila euro da M5S Ars al Comune di Castelvetrano per scuola d’infanzia

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) – Una tensostruttura per creare un’aula scolastica per una scuola d’infanzia, 60 fioriere per abbellire il corso principale, cucce per il canile e alcune passerelle per i disabili nelle spiagge di Selinunte e Triscina. Tutto questo a Castelvetrano, grazie ad un finanziamento di 30 mila euro fatto al Comune dai deputati del M5S all’Ars, che hanno devoluto all’istituzione del Trapanese “l’ennesima fetta dei risparmi accumulati grazie alla sistematica decurtazione dei propri stipendi”.