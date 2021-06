Centrodestra: Meloni, ‘fusione Lega-Fi? Pdl prova che politica non è matematica’

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – C’è del vero su un’imminente fusione di Lega-Fi-Movimento di Brugnaro? “Non lo so dire, perché ho notizie divergenti. Non credo sia un’operazione facile, da osservatore -perché non sono interessata con Fdi a questa fusione- da una parte semplificherebbe il quadro, ma dall’altra… Io sarò che vengo dall’esperienza del Popolo della libertà, posso dire che la politica non è matematica: se tu metti insieme il 20, il 3 e il 4 non fa sempre 27”. Così Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta su Rai1.