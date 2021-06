Onorato Armatori: con Moby e Tirrenia Sardegna collegata tutto l’anno

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – Moby e Tirrenia si confermano una volta di più le migliori alleate della Sardegna, per tutto l’anno, e aprono già oggi le prenotazioni sulla Genova-Porto Torres e sulla Civitavecchia-Olbia fino a maggio 2022. Il nuovo piano industriale di Moby e di Tirrenia non prevede alcun tipo di sovvenzione, garantendo un perimetro di rotte pressoché inalterato rispetto a quello attuale, con un livello di servizio sempre ottimo e con tariffe in linea con quelle per la continuità territoriale anche senza la Convenzione con lo Stato italiano. Quindi, sottolinea il gruppo in una nota, anche alla luce dell’esito del bando per la Genova-Porto Torres, Moby e Tirrenia credono che quella rotta non abbia bisogno di sostegno pubblico e lo dimostrano con i fatti.