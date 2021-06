Covid: Fontana, ‘Vaccini dai 12 anni spallata verso normalità e ora si pensa all’autunno’

Milano, 3 giu. (Adnkronos) – In Lombardia scattano i vaccini per gli over 12 e il presidente Attilio Fontana è pronto a quella che il generale Figliuolo definisce la spallata decisiva alla pandemia. In un’intervista a Repubblica, il governatore lombardo spiega: “Ci siamo attrezzati per le inoculazioni, negli hub vaccinali, di tutti i cittadini con più di dodici anni. Con la tranquillità di chi sa di aver già coperto le categorie fragili”. Il clima è di ottimismo. E in questo senso, Fontana rivendica i meriti dei governatori nella lotta alla pandemia: “Diciamola tutta: siamo stati messi sotto tiro per ragioni politiche. Non è stata una pagina gloriosa per i nemici delle autonomie e per chi in particolare voleva demolire l’immagine di una Lombardia efficiente. Per fortuna la storia presenta il conto”.